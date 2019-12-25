Порядка 98% выпускников школ успешно написали итоговое сочинение

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), успешно написали 98% выпускников российских школ, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.

"Итоговое сочинение в основной срок 4 декабря 2019 года успешно написали около 98% выпускников, что соответствует результатам прошлых лет. Участниками итогового сочинения в этом году стали почти 674 тыс. человек, 11,5 тыс. выпускников с ограниченными возможностями здоровья написали итоговое изложение. Среди участников изложения "зачет" также получили около 98%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Рособрнадзоре не зафиксировали сбоев при проведении итогового сочинения.

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были утверждены пять тематических направлений. В ведомстве рассказали, что "Надежда и отчаяние" стало наиболее популярным направлением в этом году - выбрали 39% участников. "Выбор остальных направлений тем распределился следующим образом: "Добро и зло" (24%), "Он и она" (23%), "Гордость и смирение" (12%), "Война и мир" - к 150-летию великой книги" (2%)", - добавили в пресс-службе.

"Зачет" по итоговому сочинению для 11-классников является допуском к итоговой госаттестации. Результаты сочинения также могут быть по желанию вуза учтены при зачислении абитуриентов. Те, кто получил "незачет", не явился на сочинение, не завершил написание по уважительным причинам, могут написать его в дополнительные сроки - 5 февраля и 6 мая 2020 года.