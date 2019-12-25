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Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области из-за метели и ветра

Возможна деформация и обрушение слабоукрепленных конструкций и падение сосулек

ТАСС, 25 декабря. Спасатели Магаданской области объявили экстренное предупреждение на территории Ольского и Северо-Эвенского городских округов в связи с прогнозируемой 26 декабря непогодой. Об этом сообщила в среду пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском и Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций, а так же обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей", - говорится в сообщении.

По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря на территории Ольского и Северо-Эвенского городских округов ожидаются северо-восточный ветер со скоростью до 20 м/с и метель. Сейчас в Магаданской области спокойная облачная погода, осадков и ветра нет. Температура воздуха в Ольском и Северо-Эвенском районах около минус 20 градусов.

Теги
РоссияМагаданская область
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