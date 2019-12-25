СМИ: в американском городе Уосо хотят отменить запрет на игру в снежки

Положение, в соответствии с которым установлен штраф в размере $114 за игру в снежки, было включено в свод местных законов в 1962 году. Согласно этому положению в общественных местах в черте города запрещено "бросать или стрелять любыми предметами, стрелами, камнями, снежками или иными снарядами, в том числе реактивными <...> в других лиц и в здания". Исключение предусмотрено лишь для тех, кто охотится с луком или пользуется услугами лучных или арбалетных тиров.

Как объясняют местные власти, это сделано "ради безопасности местного сообщества". Однако в городе Уосо разрешено носить огнестрельное оружие на улице. Согласно тому же кодексу, с ним нельзя появляться в некоторых муниципальных зданиях и на территории других объектов, помеченных специальным знаком.

Местные власти уточнили, что запрет на игру в снежки не является абсурдным, и эту статью применяют в разумных пределах. Чтобы доказать это, мэр и представители городского отдела полиции сняли короткое видео, на котором устроили "перестрелку" снежками, попутно объяснив, как работает запрет. По их словам, за последние 15 лет штраф по этой статье выписывался всего десять раз, и только в двух случаях речь действительно шла о снежках, когда, по словам полицейских, хулиганы бросали снежки в проезжающие машины.

Устав от критики в прессе и социальных сетях, где Уосо уже успели окрестить "худшим городом в Америке", местные законодатели задумались над тем, чтобы внести в закон поправки. Кроме того, как отмечает член городского совета Патрик Пекхам, оппоненты справедливо указывают на то, что закон в его нынешнем виде по факту соблюдается лишь выборочно. "Претензии были в том плане, что это просто глупо. Зачем нужна статья, которую применяют не во всех случаях. Если уж есть закон, то либо это запрещено, либо нет. Но будет правильнее, если мы просто уберем слово "снежки", - подчеркнул он.

Поправки к закону уже одобрил один из комитетов администрации Уосо. Голосование в городском совете должно состояться в ближайшее время.