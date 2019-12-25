Перед Новым годом 3,4 млн должников не смогут выехать из России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около 3,4 млн россиян временно ограничены в выезде за рубеж перед Новым годом из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос ТАСС.

"По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ", - сказали в ФССП.

Из них почти 528 тыс. россиян - должники по алиментам.

Всего за 11 месяцев 2019 года судебные приставы-исполнители вынесли почти 7,2 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из России, включая 980 тыс. алиментщиков. Наибольшее число таких постановлений выносилось в крупных регионах страны, отметили в ведомстве.