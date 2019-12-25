Ростех в I квартале 2020 года испытает комплекс с беспилотником для поиска людей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха в первом квартале 2020 года проведет испытания мобильного комплекса с беспилотником для поиска и спасения людей в труднодоступной местности, а также мониторинга объектов инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении компании.

"Комплекс состоит из мобильного командного пункта на базе шасси "КамАЗ" повышенной проходимости и беспилотника коптерного типа, способного выполнять полеты длительностью до 30 минут на расстояние до 17,5 км", - отмечается в сообщении.

В ходе спасательной операции машина с беспилотником на борту выезжает в район поиска, и беспилотник выполняет с воздуха оперативную разведку местности. Коптер развивает скорость до 70 км/ч и может совершать полет как под управлением оператора, так и в автономном режиме.

Как уточнили в "Росэлектронике", комплекс может применяться не только спасательными службами, но и для дистанционного мониторинга инфраструктуры в труднодоступных районах, например, воздушных линий электропередач, нефте- и газопроводов, а также лесного массива для контроля пожароопасной обстановки.