Девочка из захламленной московской квартиры завершила основной этап реабилитации

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Девочка, которую нашли в марте в захламленной квартире в Москве, завершила основной этап реабилитации, но после передачи в приемную семью продолжит заниматься с отдельными специалистами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"Девочка прошла дополнительное медицинское обследование, ей была оказана необходимая медицинская и реабилитационная помощь. С малышкой продолжит заниматься педагог, логопед-дефектолог, психолог", - сказал собеседник агентства.

Накануне уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что у девочки появилась приемная мать, которая к тому же имеет психологическое образование. В департаменте уточнили, что сейчас ребенок уже проживает в семье, опекун не является ее родственником. Родные девочки дали согласие на передачу ее в другую семью.

В пресс-службе добавили, что во время проживания в учреждении соцзащиты девочка проявляла активность и заинтересованность на индивидуальных и коллективных занятиях. Она любит рисовать, ей нравятся игрушки и куклы, но особенно она полюбила спортивные занятия и с удовольствием катается на самокате и велосипеде. "[Она] с большим удовольствием принимала участие в мероприятиях, она стала более социализирована, активна и начала говорить. Ей нравится слушать сказки, песни, заниматься домашними делами", - отметили в ведомстве.

10 марта ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в захламленной квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка с отсутствием социальных навыков. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней. Ребенок был направлен на лечение в детскую городскую клиническую больницу им. Башляевой.