В Вологодской области запретили продажу снюса несовершеннолетним

ВОЛОГДА, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Вологодского заксобрания приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной продукции с никотином. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, нарушителям грозят штрафы.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"В 2017 году для защиты здоровья несовершеннолетних от вредного воздействия электронных сигарет и вейпов мы приняли закон, запрещающий продажу этих препаратов несовершеннолетним. Ситуация меняется не в лучшую сторону, в последнее время среди молодежи получило распространение употребление бестабачных сосательных или жевательных смесей, которые представляют собой не меньшую угрозу для организма. Законом предлагается установить запрет на продажу несовершеннолетним так называемых снюсов, будет установлена административная ответственность за нарушение данного запрета", - представил закон депутатам заместитель губернатора области Эдуард Зайнак. Парламентарии закон поддержали.

Руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте Владимир Селяков предложил более радикальные меры - полностью запретить продажу любых одурманивающих веществ на территории Вологодской области, добавив, что "пользы они не несут никакой ни для кого".

Размеры штрафов за продажу бестабачной никотиносодержащей продукции подросткам такие же, как и за нарушение запрета продажи электронных сигарет и жидкостей для вейпов - от трех до 50 тысяч рублей.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами.