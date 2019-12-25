Роскомнадзор: личной информацией в соцсетях делятся треть российских школьников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Результаты исследования Роскомнадзора показали, что только треть детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет делятся своей персональной информацией в социальных сетях. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

Также половина респондентов устанавливают настройки приватности для своих аккаунтов.

В целом Роскомнадзор отмечает рост грамотности школьников в сфере обращения со своими персональными данными. "Результаты исследования показали, что четкое понимание понятия "персональные данные" сформулировано у 83% учащихся школ, принявших участие в мероприятии, против 43% по результатам аналогичного тестирования, проведенного в конце 2018 года", - говорится в сообщении.

Тестирование проводилось в октябре-ноябре 2019 года с участием более 5,4 млн. школьников в возрасте от 9 до 17 лет с целью повышения правовой грамотности молодого поколения, формирования в этой среде культуры бережного отношения к персональным данным.