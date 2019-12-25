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Новый год и Рождество - 2020

"Яндекс" рассказал, что чаще всего россияне покупали к Новому году

В топ-5 популярных товаров декабря вошли товары для хобби, игрушки на радиоуправлении, игрушечные роботы, подарочные наборы и настольные наборы для игры в футбол, хоккей, бильярд
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россияне в декабре покупали чаще всего товары для хобби и игрушки, при этом средний чек на эти предновогодние приобретения оказался почти в два раза ниже чека на электронику и ювелирные изделия. Об этом говорится в исследовании "Яндекс.Кассы" и "Яндекс.Маркета", сделанном на основе анализа платежей через сервис и данных площадки о переходах на сайты магазинов.

"Перед Новым годом россияне активнее всего искали товары для детей, но больше денег тратили на подарки для взрослых - например, средний чек за ювелирные украшения оказался примерно в два раза больше, чем за детские игрушки", - отмечают аналитики.

В пятерку популярных у россиян товаров вошли: товары для хобби (спрос покупателей к наборам для рисования вырос в 2,7 раза по сравнению с ноябрем), радиоуправляемые игрушки (пользователи переходили в интернет-магазины с такими товарами в 2,5 раза чаще, чем в ноябре), игрушечные роботы и трансформеры, а также подарочные наборы (спрос вырос в 2,4 раза) и настольные наборы для игры в футбол, хоккей, бильярд (спрос увеличился в 2,3 раза).

В декабре по сравнению с ноябрем количество платежей через "Яндекс.Кассу" в магазинах товаров для хобби увеличилось на 47%, средний чек составил 3062 рубля. "В декабре средний чек тех, кто оплачивал покупки в магазинах игрушек через "Яндекс.Кассу", составил 3164 рубля", - сообщили аналитики.

По данным экспертов, в этот Новый год еще одним популярным подарком станут ювелирные украшения. "За первые 22 дня декабря россияне оплатили через "Яндекс.Кассу" на 51% больше покупок таких товаров, чем за те же дни в ноябре. На украшения россияне тратили в среднем по 6556 рублей. В декабре прошлого года они тоже пользовались повышенным спросом у покупателей, но средний чек был на 10% меньше", - отмечается в исследовании.

За последний месяц 2019 года заметно выросло количество платежей через "Яндекс.Кассу" в магазинах электроники (на 38% по сравнению с ноябрем, средний чек составил 6183 рубля) и косметики (на 24% стало больше заказов, средний чек составил 3249 рубля). С 1 по 22 декабря количество платежей через "Яндекс.Кассу" в магазинах для взрослых также увеличилось на 18% по сравнению с таким же периодом ноября. Средний чек за такие товары тоже вырос на 18% - до 7408 рублей.

"Самыми востребованными товарами в этой категории [электроника] оказались электрические зубные щетки, спрос на которые в декабре вырос в два раза по сравнению с ноябрем, а также умные колонки (в 1,9 раза) и фотоаппараты моментальной печати (в 1,8 раза)", - говорится в исследовании. Среди товаров для красоты в декабре на "Яндекс.Маркете" популярнее всего были щипцы, плойки и выпрямители - на страницы с этими товарами пользователи переходили в 1,8 раза чаще, чем в ноябре.

При подсчете числа платежей и средних чеков учитывались данные об оплате пользователями покупок через "Яндекс.Кассу" с 1 по 22 декабря 2019 года и за такой же период годом раньше, а также с 1 по 22 ноября 2019 года. Для оценки популярности товаров на "Яндекс.Маркете" сравнивались переходы покупателей на сайты магазинов с 9 по 22 декабря и с 11 по 24 ноября 2019 года.

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