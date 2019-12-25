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Посадка самолета в кукурузном поле и визит Ким Чен Ына в Россию. 2019 год в снимках ТАСС

В подборку попали как главные истории года, так и кадры из повседневной жизни, снятые фотокорреспондентами агентства
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© ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. ТАСС выпустил спецпроект "100 моментов 2019 года в фотографиях ТАСС". В подборке собраны снимки, сделанные фотокорреспондентами агентства.

В спецпроект вошли лучшие фотографии по мнению редакции сайта tass.ru. Руководитель редакции фотоинформации Григорий Дукор отметил, что в подборку попали снимки, отражающие главные истории года, а также удивительные кадры из повседневной жизни. "Очень много ярких фотографий в этом году и сложно выбрать одну особенную. Как историю года, я бы выделил посадку самолета в кукурузном поле", - рассказал Дукор. 

В свою очередь старший бильд-редактор отдела фото в цифровых изданиях Илона Грибовская отметила сразу несколько фотографий из проекта. "Например, фото со встречи Путина и Ким Чен Ына в рамках саммита во Владивостоке. Гармоничные цвета, выразительные лица, все за круглым столом - это могло бы быть картиной. Очень люблю фотографию с Лавровым с открытия памятника в Словении. Казалось бы простое, формальное событие, но фигуры в старинных костюмах на первом плане создают ощущение странности", - рассказала Грибовская. 

Она также отметила портрет жительницы Байконура. "У кадра красивая композиция и цвета, а жесты героини напоминают движения фламенко, что необычно контрастирует с общим колоритом и делает фото притягательным для взгляда", - пояснила Грибовская. 

Благодаря проведению Года театра в России, культура стала одной из центральных тем в фотоподборке. По словам старшего фотокорреспондента Сергея Бобылева, чьи работы вошли в спецпроект, этот год выдался более спокойным, чем предыдущий. “В прошлом году проходил домашний чемпионат мира по футболу, а также Олимпиада в Пхенчхане. Уходящий год скорее выдался подготовительным, но в тоже время плодотворным. Мы работали над новым для себя форматом видео и сплотились командой”, - сказал фотограф.

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