Трех полицейских в Татарстане уволили после учений с участием школьников

КАЗАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. МВД по Татарстану после проверки тактико-строевых занятий с участием школьников уволило из органов внутренних дел трех сотрудников, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел <...> старшего оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Тукаевскому району Рустема Латыпова, <...> врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназа Байдуганова, <...> начальника ОМВД России по Тукаевскому району Марата Вагапова", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, Латыпов уволен "за необоснованное принятие решения о переносе места проведения тактико-строевого занятия, привлечение к участию в нем несовершеннолетних, создавшем угрозу их жизни и здоровью". Байдуганов уволен "за ненадлежащий контроль за организацией и проведением занятий, а также предоставление в МВД по Республике Татарстан недостоверной информации об обстоятельствах произошедшего", по Вагапову - за самоустранение от осуществления контроля за проведением тактико-строевых занятий". Еще пятеро сотрудников предупреждены о неполном служебном соответствии.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы "по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся девятого класса". Из-за того, что участие гражданских лиц и план занятий не были в установленном порядке согласованы с МВД по Татарстану, руководство министерства приняло решение о проведении служебной проверки.

24 декабря глава МВД РФ Владимир Колокольцев жестко отреагировал на организацию учений с участием школьников и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Татарстану генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, а также об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений.