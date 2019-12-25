Кремль не комментирует законность призыва в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Кремль не комментирует законность призыва в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.

"Мы видели сообщения на этот счет, но мне сложно комментировать [их]", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не знаю, уклонялся ли он от призыва, а если уклонялся, то долго ли он это делал, - пояснил представитель Кремля. - Если он уклонялся от призыва, он нарушал закон". "Поэтому я не думаю, что это на что-то бросает тень", - добавил Песков в ответ на вопрос, не скажется ли такой способ призыва негативно на имидже армии.

"Если человек не уклонялся от службы в армии, а это произошло, это очень плохо, - отметил пресс-секретарь президента. - Если он уклонялся и таким образом был призван, то все сделано в строгом соответствии с законодательством".

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК Шаведдинов якобы принудительно был направлен на прохождение службы в армии по призыву на архипелаге Новая Земля в Архангельской области. В пояснении заместителя военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева, поступившем в ТАСС, отмечается, что Шаведдинов долгое время уклонялся от военной службы по призыву, его направление в армию законно, а место службы определено в соответствии с результатами медицинского обследования.