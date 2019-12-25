Левин поддержал исключение СМИ из "Яндекс.Новостей" за нарушение этики

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддержал изменения в политике агрегатора "Яндекс.Новости", согласно которым из поисковой выдачи будут исключаться интернет-СМИ, нарушающие журналистскую этику и допускающие слишком много оценочных суждений.

"Следует признать, что сегодня различные интернет-ресурсы, стремясь получить трафик, злоупотребляют нормами этики, публикуя материалы и их анонсы с откровенно провокационными заголовками, которые зачастую вводят пользователей в заблуждение", - приводит слова Левина в среду его пресс-служба. В некоторых случаях такие действия могут иметь серьезные негативные последствия, подчеркнул политик.

По его мнению, новые правила агрегатора "выглядят весьма разумной инициативой, особенно принимая во внимание то, что компания опубликовала подробные разъяснения по их применению". "Принцип саморегулирования сегодня является одним из наиболее эффективных способов развития интернет-экосистем, и позиция "Яндекса" здесь коррелирует с политиками таких платформ, как Twitter, Facebook и Instagram", - заключил глава комитета Госдумы.

Во вторник в пресс-службе агрегатора сообщили, что "Яндекс.Новости" будет отключать от своего сервиса СМИ, нарушающие журналистскую этику. Сервис "Яндекс.Новости" представляет собой агрегатор новостных материалов СМИ. Он автоматически собирает материалы по одной теме в сюжеты. Как уточнили в компании, сейчас "Яндекс.Новости" получают материалы от 7 тыс. порталов, включая 2,5 тыс. сайтов, зарегистрированных в Роскомнадзоре.