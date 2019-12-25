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В "Современнике" рассказали о состоянии Галины Волчек

В пресс-службе театра сообщили, что состояние художественного руководителя остается стабильным

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Состояние художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, доставленную в понедельник в столичную Боткинскую больницу, остается стабильным. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь театра Елена Волкова.

"Состояние [актрисы] стабильное. Врачи надеются на лучшее", - сказала она.

Ранее источник, близкий к семье актрисы, сообщил ТАСС, что у Волчек диагностировано двустороннее воспаление легких и она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В театре уточнили, что ситуация стабильная.

Галине Волчек 86 лет. Родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. Горького (ныне - Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. Чехова). В Школе-студии МХАТ училась на курсе заслуженного артиста РСФСР Александра Карева.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому театру "Современник". В 1972 году, два года спустя после ухода из "Современника" Ефремова, Волчек была выбрана труппой худруком этого театра.

Теги
РоссияВолчек, Галина Борисовна
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