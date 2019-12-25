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Медведев назначил Михаила Петрова заместителем генерального директора ТАСС

С августа 2019 года он является главным редактором агентства
Заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Михаил Петров Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора, главный редактор ТАСС Михаил Петров
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила Петрова заместителем генерального директора информационного агентства ТАСС. Соответствующий документ есть в распоряжении агентства.

С августа 2019 года Петров является главным редактором ТАСС.

До августа заместителем генерального директора - главным редактором ТАСС работал Максим Филимонов. Он оставил эту должность в связи с переходом на другую работу.

В настоящее время у генерального директора ТАСС есть два первых заместителя и четыре заместителя.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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