Медведев назначил Михаила Петрова заместителем генерального директора ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила Петрова заместителем генерального директора информационного агентства ТАСС. Соответствующий документ есть в распоряжении агентства.

С августа 2019 года Петров является главным редактором ТАСС.

До августа заместителем генерального директора - главным редактором ТАСС работал Максим Филимонов. Он оставил эту должность в связи с переходом на другую работу.

В настоящее время у генерального директора ТАСС есть два первых заместителя и четыре заместителя.