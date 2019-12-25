Депутаты ЛДПР предложили ограничить показ рекламы в кинотеатрах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об ограничении длительности рекламы перед демонстрацией фильмов в кинотеатрах. Текст инициативы в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно документу, общая продолжительность рекламы перед показом фильма варьируется в зависимости от возрастной категории ленты: не более пяти минут (0+), семи минут (6+) и 10 минут для остальных категорий (12+, 16+ и 18+).

"Ввиду отсутствия единого установленного лимита длительности рекламы перед трансляцией фильмов в кинотеатрах хронометраж рекламы может достигать от 15 до 30 минут, что может составлять 15-20% от хронометража демонстрируемого фильма", - отмечают авторы законопроекта.

По их словам, зрителю в кинотеатре "навязывают просмотр рекламы". Предложенные документом меры, говорится в пояснительной записке, необходимы для "выработки единого подхода к длительности рекламы перед демонстрацией фильма".

Авторами инициативы выступили парламентарии Андрей Свинцов, Елена Строкова и Вадим Деньгин.