{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты ЛДПР предложили ограничить показ рекламы в кинотеатрах

Депутаты отмечают, что длительность показа рекламных роликов может достигать 30 минут, так зрителю в кинотеатре "навязывают просмотр рекламы"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об ограничении длительности рекламы перед демонстрацией фильмов в кинотеатрах. Текст инициативы в среду размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно документу, общая продолжительность рекламы перед показом фильма варьируется в зависимости от возрастной категории ленты: не более пяти минут (0+), семи минут (6+) и 10 минут для остальных категорий (12+, 16+ и 18+).

"Ввиду отсутствия единого установленного лимита длительности рекламы перед трансляцией фильмов в кинотеатрах хронометраж рекламы может достигать от 15 до 30 минут, что может составлять 15-20% от хронометража демонстрируемого фильма", - отмечают авторы законопроекта.

По их словам, зрителю в кинотеатре "навязывают просмотр рекламы". Предложенные документом меры, говорится в пояснительной записке, необходимы для "выработки единого подхода к длительности рекламы перед демонстрацией фильма".

Авторами инициативы выступили парламентарии Андрей Свинцов, Елена Строкова и Вадим Деньгин.

Теги
РоссияЛДПР
Реклама на ТАСС
Школы Нарьян-Мара отменили занятия в начальных классах из-за 30-градусного мороза
Ночью температура опустится до минус 23-28 градусов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС