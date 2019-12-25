Рособрнадзор намерен использовать систему распознавания лиц во время сдачи ЕГЭ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен использовать систему распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена для идентификации участников и предотвращения подмены личности. Технология в 2019 году прошла успешную апробацию в Ингушетии, в 2020 году эксперимент планируется расширить и на другие регионы России, сообщил журналистам глава ведомства Сергей Кравцов.

"В этом году технология распознавания лиц была апробирована в Республике Ингушетия. С учетом результатов мы ее доработаем. Планируется, что в следующем году мы расширим этот эксперимент на другие регионы", - сообщил Кравцов.

Так называемая система видеоаналитики была апробирована в восьми пунктах проведения экзамена во время основного периода ЕГЭ. По итогам она была признана перспективной, однако в Рособрнадзоре также делают ставку и на поведенческий анализ действий участников экзамена с использованием нейросети.

"Поведенческий анализ будет использоваться в 2020 году на основе нейронных сетей. У нас сейчас есть общественные наблюдатели, которые смотрят за сдающими, а будут сами нейронные сети анализировать поток видео и уже наблюдателям давать сигнал, что происходит что-то неправильное", - пояснил Кравцов. Он отметил, что такая технология позволит в большом потоке видео сразу выделять важные сигналы, например, разговор между учениками, хождение по классу и т. д.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, технология предполагает, что система посредством нейросети определяет возможные нарушения по поведению человека на видеозаписи и фиксирует их, формирует "подозрение на нарушение".

"Такие "подозрения на нарушения" поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, определит, имеет ли место нарушение (подтвердит или отклонит его), далее "подозрение на нарушение" - метка - попадет на модерацию и проверку на месте", - рассказали в ведомстве, добавив, что технология также позволит сократить число онлайн-наблюдателей и проблем, которые связаны с их обучением, координацией работы, снизит материальные затраты.