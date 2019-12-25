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Москалькова проведет открытый урок по правам человека в инновационной школе Москвы

Новая школа рассчитана на 1,1 тыс. учеников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует провести просветительский урок по правам человека в следующем году в инновационной муниципальной школе №2070 в ТиНАО. Об этом она сообщила в среду журналистам на церемонии завершения строительства школы.

"С огромной честью выступлю здесь, у нас есть лекционные программы и открытый урок по правам человека, который проходит 10 декабря во всех школах <...> я с удовольствием выступлю перед детьми с самой главной темой - права человека", - сказала омбудсмен.

В материалах, подготовленных к церемонии, отмечается, что в школе на 1,1 тыс. учеников созданы трансформируемые образовательные классы, спортивные залы, театральная студия, концертный зал, интерактивная мультимедийная библиотека.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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