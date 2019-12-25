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Новый год и Рождество - 2020

ФСИН рассказала, как отметят Новый год заключенные

Некоторые осужденные смогут встретить праздник дома

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России рассказала, как отметят Новый год полмиллиона заключенных. Как сообщила ТАСС начальник пресс-бюро службы Кристина Паньшина, ряд осужденных смогут встретить праздник дома, в исправительных колониях будет создана праздничная атмосфера без нарушения режима.

Паньшина пояснила, что режимные требования в учреждениях прописаны в Уголовно-исполнительном кодексе РФ. "Никаких изменений режима на период новогодних и рождественских праздников в учреждениях УИС не предусмотрено", - сказала она. Но в колониях у заключенных будет возможность встретить праздник, не нарушая закон. "Однако празднование Нового года и Рождества в учреждения УИС разных режимов существенно отличаются", - уточнила представитель ФСИН.

Менее всего атмосферу праздника ощутят осужденные, отбывающие наказания в исправительных колониях особого режима и тюрьмах. Для них без изменения останется меню. Разнообразить праздничный стол осужденные смогут продуктами, которые им прислали родственники в посылках и передачах. В учреждениях, где содержатся особо опасные преступники, запрещено даже украшать камеры. Единственная поблажка, на которую могут рассчитывать в колониях особого режима, - увеличение на два часа свыше положенного времени просмотра новогодних телепередач. В тюрьмах, где особо строгий вид режима, в праздничные дни будет звучать музыка по радио.

КВН и турниры по шахматам

Подготовка к Новому году начинается примерно за месяц до праздника. Осужденные приступают к изготовлению подарков: делают игрушки, елочные украшения. Как правило, женщины вяжут одежду, а затем передают ее в детские дома, дома инвалидов или просто в качестве подарка отсылают своим родным.

Описание
© Пресс-служба ФСИН

В преддверии Нового года, а также в выходные и праздничные дни в учреждениях УИС будет проходить большое количество мероприятий - конкурсы новогодних плакатов, видеороликов, игрушек, состязания по оформлению помещений отрядов, изготовлению елок из подручных материалов.

Также в колониях проводят концерты, спектакли, КВН, интеллектуальные конкурсы, брейн-ринги, кулинарные поединки, конкурсы снежных фигур. Например, в женской ИК-50 в Кемеровской области состоится "Конкурс снегурочек", в женской ИК-3 в Костромской области - показ мод на тему "Платье из будущего", а в ИК-12 Хабаровского края заключенные сразятся в "Битве хоров". В программу праздничных дней включены также турниры по шахматам, шашкам, теннису, армрестлингу, мини-футболу, хоккею, юмористическому хоккею в валенках.

Новогоднее меню

Разнообразным будет и праздничное меню, в котором заявлено жаркое из свинины и говядины, пельмени, вареники, рассольник, запеченное мясо курицы, салат из свежих овощей, винегрет, котлеты, разнообразная выпечка. "В новогодние и рождественские праздники осужденным разрешается получение посылок, передач и бандеролей, содержащих новогодние подарки от родственников (за исключением вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе или получать)", - рассказала представитель ФСИН.

В праздничные дни будут проходить краткосрочные и длительные свидания осужденных с родными. В этом году по инициативе Общественного совета при УФСИН России по Республике Башкирия в исправительных учреждениях региона сладкие подарки ждут детей, прибывших в колонии на длительные свидания к своим родственникам накануне и в период новогодних праздников.

Телепоздравления

Хотя просмотр новогодних передач осужденными ограничен во времени, они смогут посмотреть запись телепередач, проходивших после отбоя, а также новогодние фильмы. В этом году осужденных Новосибирской области ждет приятный сюрприз - в течение декабря начальники отрядов исправительных колоний втайне от осужденных записывали видеопоздравления от их родственников. 31 декабря во всех учреждениях региона по кабельному телевидению будут транслировать видеоролики с поздравлениями и пожеланиями от родных и близких. В ряде регионов видеопоздравления для родных подготовили и осужденные.

Отпуск дома

Некоторым осужденным за нетяжкие преступления выпадет шанс отметить Новый год дома. "30 декабря в качестве меры поощрения за добросовестное отношение к труду, активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни колонии в ежегодный оплачиваемый отпуск с правом выезда за пределы исправительного учреждения отправятся положительно характеризующиеся осужденные, чьи ежегодные оплачиваемые отпуска выпали на новогодние дни", - сообщила Паньшина. По ее словам, возможность провести Новый год вместе с семьей служит хорошим стимулом для дальнейшего правопослушного поведения осужденного и скорейшего его освобождения из мест лишения свободы.

В 13 домах ребенка при женских исправительных колониях, где проживают осужденные женщины с детьми до трех лет, пройдут праздничные утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки, малышам вручат сладкие подарки. Не останутся без подарков и несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях. В период новогодних праздников осужденных подростков приезжают поздравить родители, руководство УФСИН, священнослужители РПЦ, а также спортсмены, артисты, общественные деятели. В учреждениях проходят благотворительные концерты, конкурсы, за хорошее поведение в качестве меры поощрения ребятам организовывают выезды на городские мероприятия, в музеи. Сами воспитанники принимают активное участие в благотворительных акциях, выезжают в подшефные детские дома и дома инвалидов с новогодним представлением и вручением подарков детям.

Также традиционно в канун Рождества осужденные посещают храмы, часовни, молельные комнаты в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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