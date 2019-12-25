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Власти Хайнаня сократили время и издержки по коммерческим судебным делам иностранцев

Новая система начала действовать с сентября после соответствующего распоряжения Верховного народного суда

ХАЙКОУ /Китай/, 25 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань упростила и ускорила процесс рассмотрения коммерческих судебных дел иностранных граждан путем унификации процедур при подаче иска, его рассмотрении и вынесении вердикта. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель секретаря парткома, официальный представитель пресс-канцелярии региона Сунь Дахай.

По его словам, новая система начала действовать с сентября после соответствующего распоряжения Верховного народного суда и была внедрена раньше, чем в других провинциях. В итоге за два минувших месяца было заведено более 100 дел, оглашено 16 постановлений. "Судебные процессы проводятся с учетом множества региональных законодательств, включая США, Сингапур, Республику Корея, а также специальный административный район Гонконг и китайский остров Тайвань", - уточнил чиновник.

Как объяснила заместитель председателя провинциального народного суда высокой ступени Чжан Юйпин, в настоящее время Хайнань - единственная базовая административно-территориальная единица материкового Китая, где на постоянной основе рассматриваются трансрегиональные судебные дела с участием иностранцев.

"Нам удалось кардинальным образом разрушить сдерживающие [судебный процесс] географические и временные рамки, снизить финансовые издержки, сэкономить время истца и ответчика", - сказала Чжан Юйпин.

Зампредседателя добавила, что такой положительный эффект достигнут исключительно благодаря полномочиям, переданным местному суду, который может самостоятельно (без переадресации дел внешним инстанциям) целиком контролировать весь процесс с момента подачи иска.

Чжан Юйпин отметила, что для удобства зарубежных граждан на Хайнане создано специальное мобильное приложение онлайн-суда. "Человек может находиться в другом конце земного шара и в любое время принимать участие в судебном процессе", - подытожила она.

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