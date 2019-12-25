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Школы Нарьян-Мара отменили занятия в начальных классах из-за 30-градусного мороза

Ночью температура опустится до минус 23-28 градусов

АРХАНГЕЛЬСК, 25 декабря. /ТАСС/. Первую смену для начальных классов в школах Нарьян-Мара и поселка Искателей отменили в связи с тридцатиградусными морозами, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ненецкому автономному округу.

"В школах Нарьян-Мара и поселка Искателей сегодня отменены занятия для учеников 1-4 классов первой смены в связи с понижением температуры до минус 30 градусов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, 25 декабря в Ненецком АО температура воздуха опустится до минус 20-25 градусов, при прояснениях - до минус 30-35. 26 декабря в округе ожидается восточный и юго-восточный ветер 2-7 м/с с порывами по побережью до 10-14 м/с. Температура ночью опустится до минус 23-28 градусов, при прояснениях - до минус 35. Днем будет минус 20-25 градусов.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
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