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Елизавета II посетила рождественскую службу в фамильном поместье Сэндрингэм

На службе отсутствовали супруг королевы, а также принц Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II Joe Giddens/PA Wire/PA via AP
Описание
Королева Великобритании Елизавета II
© Joe Giddens/PA Wire/PA via AP

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II в сопровождении своей семьи посетила в среду рождественскую церковную службу в фамильном имении Сэндрингэм (графство Норфолк). Прибытие монарха на утреннюю мессу освещал телеканал Sky News.

Семья Виндзоров приехала на традиционную службу в церковь Святой Марии Магдалины, расположенную в деревне Флитчем, не в полном составе. Отсутствовал 98-летний супруг королевы, герцог Эдинбургский Филип. 24 декабря его выписали из больницы в Лондоне, куда герцог был госпитализирован за три дня до этого.

Рождественскую службу в этом году пропустили и герцоги Сассекские - внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Они решили встретить Рождество в Канаде.

По информации агентства Press Association, сотни людей выстроились в очередь неподалеку от поместья, чтобы посмотреть на представителей правящей династии.

Британская королевская семья в преддверии Рождества (25 декабря) ежегодно уезжает в резиденцию Сэндрингэм, где проводит большую часть зимы. В 2016 году из-за сильной простуды Елизавете II пришлось впервые с 1988 года пропустить рождественскую, а затем и новогоднюю службы.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияГарри, герцог СассекскийФилип, герцог Эдинбургский
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