Елизавета II посетила рождественскую службу в фамильном поместье Сэндрингэм

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II в сопровождении своей семьи посетила в среду рождественскую церковную службу в фамильном имении Сэндрингэм (графство Норфолк). Прибытие монарха на утреннюю мессу освещал телеканал Sky News.

Семья Виндзоров приехала на традиционную службу в церковь Святой Марии Магдалины, расположенную в деревне Флитчем, не в полном составе. Отсутствовал 98-летний супруг королевы, герцог Эдинбургский Филип. 24 декабря его выписали из больницы в Лондоне, куда герцог был госпитализирован за три дня до этого.

Рождественскую службу в этом году пропустили и герцоги Сассекские - внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Они решили встретить Рождество в Канаде.

По информации агентства Press Association, сотни людей выстроились в очередь неподалеку от поместья, чтобы посмотреть на представителей правящей династии.

Британская королевская семья в преддверии Рождества (25 декабря) ежегодно уезжает в резиденцию Сэндрингэм, где проводит большую часть зимы. В 2016 году из-за сильной простуды Елизавете II пришлось впервые с 1988 года пропустить рождественскую, а затем и новогоднюю службы.