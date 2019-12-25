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Житель Франции выиграл €15 млн в рождественской лотерее

Обладатель счастливого билета проживает в департаменте Сарт на северо-западе страны, его имя не сообщается

ПАРИЖ, 25 декабря. /ТАСС/. Джекпот Grand Loto de Noel (фр. "Большое рождественское лото") размером €15 млн разыграли во Франции. Как сообщается на сайте со сводками результатов лотерей Tirage-gagnant, обладатель счастливого билета проживает в департаменте Сарт на северо-западе страны.

Администрация сайта отмечает, что это второй по величине выигрыш за всю историю ведения подобной статистики в данном департаменте. Звание самого везучего в Сарте по-прежнему удерживает участник лотереи EuroMillions, который в 2010 году выиграл €42 млн.

Информация о победителе этого года и даже месте продажи билета держится в тайне. Организаторы игры подчеркивают, что не могут распространять такие сведения без разрешения победителя.

В эту рождественскую ночь выигрышные комбинации сложились в 1,2 млн билетов. Самый крупный выигрыш, не считая джекпота, равнялся €183,8 тысячи, четыре счастливчика смогли выиграть такую сумму. Еще 100 человек должны получить бонусные €20 тысяч за выпадение специального бонусного номера.

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