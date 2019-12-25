Медведев пожелал Путину найти возможность для отдыха в праздники

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на предновогодней встрече президента РФ Владимира Путина с правительством поблагодарил главу государства за внимание к деятельности кабинета министров в уходящем году.

"Уважаемый Владимир Владимирович, я от имени правительства хотел бы вас еще раз поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях. И, конечно, пользуясь этой возможностью, пожелать вам от имени правительства хорошего Нового года, и, естественно, немножко отдохнуть, если это получится. И от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас", - сказал Медведев.

"Спасибо большое, с наступающим!" - ответил Путин.