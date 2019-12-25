Погибший при исполнении саратовский полицейский представлен к награждению орденом Мужества

В Заводском районе Саратова 21 декабря двое полицейских заметили двоих мужчин, у которых решили проверить документы. В результате один из них оказал сопротивление и открыл стрельбу. Один полицейский получил огнестрельное ранение, от которого умер в больнице, второй госпитализирован с травмами.

"Лейтенант полиции представлен к награждению орденом Мужества посмертно", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, 32-летний и 40-летний мужчины незаконно приобрели наркотики для дальнейшей продажи, расфасовали их по небольшим дозам и вышли на улицу. В этот момент их и заметили сотрудники полиции. Сейчас оба подозреваемых арестованы.