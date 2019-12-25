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Погибший при исполнении саратовский полицейский представлен к награждению орденом Мужества

Во время задержания двух злоумышленников сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельное ранение, от которого умер в больнице

САРАТОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Погибший при исполнении служебных обязанностей полицейский в Саратове представлен к награждению орденом Мужества посмертно, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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В Заводском районе Саратова 21 декабря двое полицейских заметили двоих мужчин, у которых решили проверить документы. В результате один из них оказал сопротивление и открыл стрельбу. Один полицейский получил огнестрельное ранение, от которого умер в больнице, второй госпитализирован с травмами.

"Лейтенант полиции представлен к награждению орденом Мужества посмертно", - сказала собеседница агентства.

По версии следствия, 32-летний и 40-летний мужчины незаконно приобрели наркотики для дальнейшей продажи, расфасовали их по небольшим дозам и вышли на улицу. В этот момент их и заметили сотрудники полиции. Сейчас оба подозреваемых арестованы.

Теги
РоссияСаратовская область
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