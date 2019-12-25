Шойгу назвал Гареева непримиримым борцом с фальсификацией отечественной истории

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким президента Академии военных наук генерала армии Махмута Гареева, умершего на 97-м году жизни.

"Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Махмута Ахметовича Гареева. Он был удивительным человеком, поражавшим своей неиссякаемой энергией, жизнелюбием, отзывчивостью и великодушием. Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, он всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне", - говорится в обращении.

По словам министра, вклад Гареева в укрепление обороноспособности Родины, непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения.