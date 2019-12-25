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В Иране наблюдаются перебои с доступом к интернету

Пользователи информируют о проблемах с подключением в разных городах, но масштаб проблемы пока не ясен

ТАСС, 25 декабря. Перебои с доступом к мобильному интернету наблюдаются в среду в Иране, сообщает портал международной группы NetBlocks, которая контролирует кибербезопасность и управление интернетом.

"Данные Netblocks подтверждают сбои в работе мобильного интернета в Иране утром в среду, 25 декабря. Сбой имеет ограниченное влияние и продолжается в настоящий момент", - указано в сообщении ресурса.

Отмечается, что пользователи информируют о проблемах с подключением в разных городах, однако масштаб проблемы еще не установлен.

Портал зафиксировал два сбоя подключения к сети - около 06:30 (07:00 мск) по местному времени и около 08:00 (08:30 мск) - у пользователей RighTel, одного из крупнейших операторов мобильной связи в Иране. Также поступают сообщения о сбоях у других операторов и в стационарных сетях, в настоящее время портал проверяет эту информацию.

Предполагается, что отключение может быть намеренным и связанным с намеченными на 26 декабря протестами.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин. 23 ноября начался процесс постепенного восстановления доступа к глобальной сети. Последний сбой в работе интернета в Иране был зафиксирован 19 декабря. Тогда с проблемами сталкивались 30% пользователей интернета в стране, в основном клиенты европейских провайдеров.

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Иран
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