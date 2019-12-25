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Глава комиссии ОП предложил запретить соцсетям удалять аккаунты госорганов

Александр Малькевич считает, что при нарушении указанного требования соцсети необходимо штрафовать и речь может идти о миллиардных взысканиях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Госдуме необходимо принять поправки, запрещающие любым социальным сетям удалять официальные аккаунты государственных органов и должностных лиц, а также установить крупные штрафы в случае нарушения этого требования. С такой инициативой в среду в ходе пресс-конференции в ТАСС выступил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Администрация Twitter 13 декабря заблокировала официальный аккаунт Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) из-за публикации о Дне Конституции России.

"Это прямые факты цензуры, они должны быть на российском уровне запрещены категорически", - прокомментировал Малькевич действия американской соцсети. "Мы считаем, что депутаты должны принимать поправки, которые запретят любым социальным сетям удалять официальные государственные аккаунты - как органов власти, так и должностных лиц РФ", - предложил член ОП.

При нарушении указанного требования, уверен он, на соцсети необходимо накладывать "запредельные штрафы". По его словам, речь может идти о миллиардных взысканиях.

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