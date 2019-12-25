Скворцова: население поддерживает инициативу приравнять никотиносодержащие смеси к табаку

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Население РФ поддерживает инициативу приравнять никотиносодержащие смеси к табаку. Об этом журналистам заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она напомнила, что "подготовлен законопроект, который приравнивает любые никотиносодержащие смеси, а также электронные сигареты и другие средства доставки никотина к табаку, обычным сигаретам".

"Этот законопроект широко обсуждался на всех общественных площадках, и нужно сказать, что наше население горячо поддерживает эту инициативу, тем более, что сейчас опубликованы данные, какими жуткими последствиями для здоровья грозит использование этих табачных изделий", - заявила министр.

Скворцова отметила, что в правительстве поддержали эту инициативу Минздрава, и теперь "на площадке правительства рассматривается дальше этот вопрос".