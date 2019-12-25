Скворцова не согласна с оценкой Голиковой качества оптимизации системы здравоохранения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает излишне эмоциональной оценку вице-премьера Татьяны Голиковой о низком качестве проведения программы оптимизации системы здравоохранения в регионах.

"Программа оптимизации, действительно, по-разному проведена в разных регионах, здесь Татьяна Алексеевна [Голикова] права. Но изначально Минздраву были поставлены определенные условия, - сказала она журналистам. - Наверное, может быть, излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось, и, очевидно, нельзя согласиться с тем, что в результате снизились доступность и качество. Этого нет, иначе мы бы не обеспечили рост продолжительности жизни более, чем на пять лет".

Скворцова отметила, что в отрасли "реально идет нормальное, позитивное движение". "Но есть, что усовершенствовать, особенно то, что связано с изношенной инфраструктурой, транспортной логистикой. Это то, что должны делать наши регионы, над этим надо работать", - добавила министр.

По ее словам, в числе изначальных условий был запрет на закрытие медицинских учреждений, являющихся единственными для какой-то территории, детских отделений, отделений скорой помощи. "Фактически речь шла только о крупных городах, о дублирующихся, излишних койках, как правило, терапевтического профиля", - добавила министр.

Ранее Голикова заявила в эфире телеканала "Россия-1", что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах РФ была проведена ужасно, добавив, что "и качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились". Отвечая на вопрос ведущего о виновных в сложившейся ситуации, вице-премьер выразила мнение, что "виноваты все - и центр, и регионы". Голикова также добавила, что в настоящее время необходимо думать об исправлении сложившейся ситуации.