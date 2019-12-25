"ВКонтакте" пожертвует на благотворительность выручку от новогоднего подарка

"ВКонтакте" запустила благотворительный новогодний подарок с бурундуком Квипом. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

В первой половине 2019 года бурундук стал героем первого в России стикерпака с жестовым языком. Такие стикеры установили около 2 млн пользователей.

Новогодний подарок стоит 21 рубль, его можно купить до 15 января. "Многие наши пользователи интересуются благотворительностью и любят дарить подарки. Мы нашли способ объединить эти два увлечения", - отметила руководитель направления "Благотворительность "ВКонтакте" Екатерина Кочнева.

Собранные средства пречислят благотворительным организациям "Живи, малыш" (помогает больным детям со всей России проходить лечение и реабилитацию), "Фонд "РЭЙ" (поддерживает 30 приютов для бездомных животных, где содержатся более 15 тыс. собак и кошек) и "Дети ждут" (помогает устройству в семьи детей-сирот и консультирует приемных родителей).