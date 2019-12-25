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Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 25 декабря, /ТАСС/. Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства СЧ ГСУ [Следственной части Главного следственного управления] ГУ МВД России по Москве об избрании меры пресечения в виде ареста и отправил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве Солдатова Алексея Анатольевича", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Она уточнила, что ходатайство было рассмотрено 13 декабря. Срок домашнего ареста Солдатову установлен до 28 января 2020 года.

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