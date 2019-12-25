Самой рейтинговой программой года стала трансляция Военного парада на Первом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Рейтинг самых популярных эфирных событий 2019 года возглавила телетрансляция Военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в пресс-службе телеканала со ссылкой на данные компании Mediascope.

"В списке самых популярных эфирных событий, собравших в 2019 году больше всего зрителей, у Первого 12 позиций из 20, и в том числе программа года - Военный парад 9 мая, который Первый канал снимал 53 камерами, создав у зрителей максимальный эффект присутствия", - сказали в пресс-службе, отметив, что рейтинг телетрансляции составил 9,5%.

Трансляция Военного парада на Первом канале возглавляет рейтинг. В первой пятерке также фильм "Т-34" на канале "Россия-1" с рейтингом 9,39%, "Новости" на Первом канале - 8,24%, ленты "Движение вверх" и "Другие" - 7,27% и 7,26% соответственно.

Замеры производились среди населения в возрасте от 4 лет и старше в городах с населением от 100 тысяч человек в период с 1 января по 22 декабря 2019 года (с 1 августа включен домашний и дачный просмотр).

По данным Mediascope, Первый канал стал лидером в аудитории моложе 60 лет. Лидером среди российских зрителей 4 лет и старше в городах с населением свыше 100 тыс. человек является телеканал "Россия" с долей 11,9% зрителей, Первый - 10,5%, НТВ - 9,1%. Первый канал также стал лидером прайм-тайма (19:00-23:00) среди всей аудитории - 12,8%, "Россия-1" - 12,2% НТВ - 10,4%.

Среднесуточная доля аудитории - количество человек, смотревших телеканал в среднем в сутки, выраженное в процентах от всей аудитории.