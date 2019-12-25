Путин сообщил, что около миллиона семей с детьми получили поддержку в 2019 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Около миллиона семей с детьми получили поддержку в рамках мер по развитию демографии в 2019 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Сегодня, в конце года можно подвести первые итоги реализации нацпроектов, результаты, безусловно, есть. Так, около миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках демографического пакета мер: это выплаты на первого и последующих детей, льготная ипотека, погашение части ипотеки для многодетных семей, реализуется масштабная ясельная программа", - сказал он.