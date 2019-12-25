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Служба ЧС Хайнаня провела перед Новым годом учения в Цюнчжоуском проливе

Мероприятия организованы в целях отработки мер по реагированию на экстренные ситуации в море в связи с приближающимися новогодними праздниками и ожидаемым увеличением паромных перевозок между островом и континентальной частью Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники спасательных служб южнокитайской провинции Хайнань провели в Цюнчжоуском проливе учения по предупреждению чрезвычайных ситуаций в преддверии наплыва туристов. Как сообщил на брифинге замглавы Управления по ЧС Хайнаня У Пиншэн, помимо спасателей и береговой охраны, власти задействовали ресурсы компаний, занимающихся транспортировкой пассажиров в прилегающем регионе.

"Администрация острова организовала такое масштабное мероприятие в целях отработки мер по реагированию на экстренные ситуации в море в связи с приближающимися новогодними праздниками и ожидаемым увеличением паромных перевозок между островом и континентальной частью КНР, - рассказал он. - Все участники учений несут ответственность за безопасность пассажиров паромной переправы в Цюнчжоуском проливе <...> Надеемся, все [потенциальные] проблемы удастся своевременно выявить и решить, а также улучшить навыки по проведению спасательных операций на море".

По словам У Пиншэна, в учениях, которые состоялись 24 декабря, приняли участие 800 человек, 23 судна, вертолет и машины скорой помощи. Он напомнил, что маневры имеют крайне большое значение, поскольку переправой ежегодно пользуются порядка 15 млн человек.

Как объяснил замглавы управления, в ходе учений отрабатывался сценарий, по которому паром "Хайтянь" с 230 людьми на борту столкнулся с грузовым судном "Фэньцзинь", после чего на нем начался пожар. При условном ЧП необходимо было в кратчайшие сроки спасти пострадавших и оказать им медицинскую помощь. В итоге эта задача была успешно выполнена.

"Это наиболее крупномасштабные учения высокого уровня, которые когда-либо проводились в Цюнчжоуском проливе", - подчеркнули организаторы комплексного мероприятия.

Паром - единственный вид транспорта через Цюнчжоуский пролив, ширина которого составляет от 20 до 40 км, а максимальная глубина - 120 метров. Ранее рассматривался вопрос о строительстве в этом районе моста, однако из-за штормов и тайфунов, периодически нарушающих регулярное транспортное сообщение острова Хайнань с материком, специалисты из соображений безопасности признали такой проект неприемлемым. В то же время ведутся подготовительные работы по строительству на глубине 300 метров подводного туннеля длиной 24 км, который обещает стать самым протяженным в мире.

Теги
КитайХайнань
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