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Во Владимирской области приняли закон о запрете продажи бестабачного снюса

Также депутаты Законодательного собрания региона установили штрафы за продажу и вовлечение несовершеннолетних в употребление вещества

ВЛАДИМИР, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли поправки к закону "Об установлении на территории Владимирской области ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина", которые полностью запрещают продажу бестабачного снюса в регионе. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе заксобрания.

Ранее аналогичные поправки были приняты в ряде регионов, включая Нижегородскую, Вологодскую области, Татарстан и другие субъекты.

"Сегодня депутаты Законодательного собрания приняли поправки о запрете продажи снюсов. Снюсы понимаются как бестабачные никотинсодержащие изделия. В первоначальной версии законопроекта предполагалось запретить продажу только несовершеннолетним", - уточнили в пресс-службе.

В соответствии с принятыми поправками, устанавливаются штрафы за продажу и вовлечение несовершеннолетних в употребление вещества, в частности, для граждан - в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами.

Теги
РоссияВладимирская область
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