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Роскомнадзор требует блокировать два почтовых сервиса за неисполнение законодательства РФ

Речь идет о сервисах scryptmail.com и mailbox.org
Здание Роскомнадзора Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание Роскомнадзора
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор подал в московский суд иск с требованием блокировать почтовые сервисы scryptmail.com и mailbox.org за неисполнение установленных российским законом обязанностей. Об этом корреспонденту ТАСС в среду заявили в пресс-службе ведомства.

"Организаторы распространения информации SCRYPTmail LLC (сервис - scryptmail.com) и Heinlein Support GmbH (сервис - mailbox.org) в настоящее время в реестр ОРИ не включены. В Таганский районный суд Москвы поданы исковые заявления об ограничении доступа к данным ресурсам на территории России в связи с неисполнением организаторами распространения информации в интернете установленных законом обязанностей", - сказали в пресс-службе.

Дата рассмотрения заявлений пока не известна.

Федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ ("пакет Яровой"), предоставлять спецслужбам содержимое переписок, звонков и всех любых других действий.

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