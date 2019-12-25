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Юристы рассказали, что крупные взыскания за вред здоровью присуждались в 2019 году редко

Большая часть пострадавших получает за вред здоровью или потерю близкого от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, отметили в Ассоциации юристов России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ассоциация юристов России (АЮР) представила обзор судебной практики за 2019 год по взысканию компенсаций морального вреда, отметив чрезмерно большую разницу между самыми крупными и самыми незначительными размерами присуждаемых судами сумм.

"Разница между взысканиями колоссальная, а примеры больших взысканий - единичные. Согласно официальной статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, средний размер компенсации за жизнь и здоровье в первом полугодии 2019 года составил 84 тыс. рублей. Это означает, что крупные, миллионные, взыскания присуждаются крайне редко, а основная масса пострадавших людей получает за вред здоровью или потерю близкого от 50 тыс. до 200 тыс. рублей", - сообщила ТАСС председатель комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсации морального вреда Ирина Фаст.

В суды за защитой своих прав в 2019 году обратились более 14 тыс. пострадавших. Одной из самых крупных стала компенсация в размере 118 млн рублей в пользу 30 родственников погибших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Эта сумма была поделена между всеми истцами. Установленный в 2014 году рекорд в 15 млн рублей, взысканных Санкт-Петербургским судом в качестве компенсации морального вреда за врачебную ошибку при родах, повлекшую инвалидность и смерть ребенка, не был побит.

Самые крупные компенсации

Вдове убитого Московский областной суд присудил 10 млн из 18 млн рублей заявленных в иске о компенсации морального вреда. Их взыщут с пятерых соучастников преступления.

Шесть миллионов рублей заплатят медики Петропавловска-Камчатского родителям мальчика, который стал инвалидом из-за бездействия врачей. В АЮР рассказали, что спустя месяц после рождения родители заметили первые симптомы заболевания у ребенка, пытались пройти полноценное обследование и получить должное лечение в нескольких медицинских учреждениях. В результате бездействия врачей у полуторамесячного мальчика произошло кровоизлияние в головной мозг, из-за чего появились тяжелейшие отклонения, проблемы со зрением, задержка речевого и психического развития. Решение о взыскании такой суммы вынес Камчатский краевой суд в апелляции, а в суде первой инстанции родителям отказали.

Елизовский районный суд Камчатского края взыскал 4,5 млн рублей в пользу родителей девочки, которая умерла из-за врачебной ошибки. Врач-невролог выписала ребенку препарат, но из-за него у девочки начались побочные явления, и родители вызвали скорую помощь. Сотрудники бригады ввели семимесячному ребенку препарат, запрещенный к применению детям до двух лет, из-за чего малышке стало еще хуже, она была экстренно была доставлена в краевую больницу, где через полгода комы скончалась.

Самые маленькие компенсации

При этом всего 5 тыс. рублей за смерть от наезда поезда присудил Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону брату и сестре погибшего в 2013 году жителя Республики Дагестан. Позднее Ростовский областной суда увеличил взыскание до 10 тыс. рублей.

Пять тысяч рублей присудил Спасский районный суд Нижегородской области в пользу электромонтера школы, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве. Он сорвался со стремянки и получил сложный перелом плеча, который повлек за собой несколько операций, постоянный болевой синдром и 30% утраты профессиональной трудоспособности.

Десять тысяч рублей за отравление хлором в бассейне известной сети спортивных клубов получила 35-летняя женщина по решению Советского районного суда Нижнего Новгорода. В феврале 2019 года из-за отравления парами хлора трое детей и женщина, участвовавшие в групповом занятии по плаванию, были госпитализированы. Шестьдесят тысяч рублей заплатит компания Coca-Cola жительнице Улан-Удэ, чей сын погиб в дорожно-транспортном происшествии по вине водителя компании.

По мнению юридического сообщества, ситуацию с такой разницей в присуждаемых судами суммах изменить можно только введением официальных рамок для подобного рода компенсаций. Методику таких критериев и ориентиров как раз разрабатывает комиссия Ассоциации юристов России.

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