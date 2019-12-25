Эксперт считает излишним законодательное ограничение длительности рекламы в кинотеатрах

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ограничение длительности рекламы перед демонстрацией фильмов в кинотеатрах на законодательном уровне является излишним. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об ограничении длительности рекламы перед демонстрацией фильмов в кинотеатрах.

"Он (законопроект) излишний по причине того, что объем рекламы, который показывают в коммерческих кинотеатрах, не сравним с объемом рекламы, который показывают на телевидении или на радио. Большую часть рекламного блока составляют реклама фильмов, которые показывает кинотеатр, и социальная реклама, включая ролики о пожарной эвакуации и так далее. В среднем объем рекламы не превышает пяти минут, но не определив, что такое реклама, мы начинаем залезать в дебри", - сказал он.

Березин подчеркнул, что показ фильмов и попкорн для кинотеатра - это основной источник дохода, а "реклама фильмов, которые демонстрируются - это один из способов привлечения зрителей, поэтому кинотеатры показывали и будут это показывать". "Многие кинотеатры пишут, что перед началом фильма демонстрируется блок продолжительностью условно 15 минут, и зритель прекрасно понимает, сколько идет рекламный блок. Нормальные кинотеатры всегда предупреждают зрителя, поэтому это абсолютно излишняя мера", - добавил он.