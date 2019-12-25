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Голикова заявила о самом низком в истории России показателе младенческой смертности

Вице-премьер также добавила, что, по предварительным данным, за 11 месяцев 2019 года в России умерло на 29 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности в России по итогам 10 месяцев 2019 года стал минимальным в истории страны, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уровень младенческой смертности, смертности от туберкулеза за 10 месяцев - наименьший за всю историю Российской Федерации", - сказала она на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Вице-премьер отметила, что, по предварительным данным, за 11 месяцев 2019 года в России умерло на 29 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как говорила в октябре глава Минздрава Вероника Скворцова, по результатам восьми месяцев 2019 года показатель младенческой смертности в России снизился до 4,8 промилле, что стало минимальным значением. В пресс-службе министерства до этого сообщали, что за восемь месяцев в стране умерло на 800 детей в возрасте до одного года меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Убыль населения

Специалисты отмечают естественный прирост населения только в 18 из 85 регионов России. Это связано со снижением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет на 4,5 млн человек за десять лет и темпами снижения смертности, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"С учетом продолжающегося снижения рождаемости, связанного с демографическими процессами предыдущих периодов, - сокращением числа женщин в возрасте от 20 до 29 лет с 2010 по 2020 год на 4,5 млн человек, сложившихся темпов снижения смертности, к сожалению, не хватило, чтобы сдержать естественную убыль населения. Сейчас естественный прирост населения фиксируется пока только 18 регионах страны", - сказала она на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как отметила Голикова, чтобы исправить ситуацию, активно реализуются меры поддержки семей с детьми, принявших решение о рождении ребенка. "По состоянию на 1 декабря нами достигнуты запланированные результаты по ежемесячным выплатам, которые в среднем позволили компенсировать до 50% расходов семьи, выпадающих в связи с декретным отпуском мамы. Жилищные кредиты по программе льготного кредитования по ставке 6% получили 38,9 тыс. наших семей", - добавила она.

Ранее Росстат сообщил, что естественная убыль населения в России составила 259,6 тыс. человек за январь - октябрь 2019 года, это на 75,7 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным ведомства, с начала года население сократилось на 43,7 тыс. человек до 146,7 млн человек.

Профосмотры и диспансеризация

Около 2,5 млн случаев заболеваний впервые выявлено в ходе профосмотров и диспансеризации у россиян в 2019 году, сообщила Татьяна Голикова.

"С этого года внедрили новую программу диспансеризации населения, расширив ее в том числе за счет онкологических скринингов. Всего за 11 месяцев по новым программам прошли диспансеризацию 24 млн наших граждан. Но в целом диспансеризация и профосмотры позволили выявить впервые 2,5 млн заболеваний. Из них пятая часть - это болезни системы кровообращения и 50 тыс. [случаев] - это онкологические заболевания", - сказала она.

Голикова пояснила, что преимущественно выявляются ранние формы онкологии. "Резервы снижения смертности имеются", - добавила она.

Детские сады и ясли

Задача по достижению к 2021 году полной доступности к дошкольному образованию детей в возрасте до трех лет реализуется успешно, заявила Татьяна Голикова. За 11 месяцев 2019 года очередь на места в яслях сократилась на 56,4 тыс. человек.

"Должна отметить, что успешно реализуется задача по достижению к 2021 году 100-процентной доступности к дошкольному образованию детей в возрасте до трех лет. Несмотря на все сложности, связанные с большим количество инфраструктурных проектов в регионах, запланированный на 2019 год показатель достигнут. За 11 месяцев удалось сократить очередь на 56,4 тыс. человек", - заявила Голикова.

Научно-образовательные центры

Первые пять научно-образовательных центров (НОЦ), созданных в 2019 году в рамках нацпроекта "Наука", привлекли 15,3 млрд руб. внебюджетных средств. 

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 НОЦ. В 2019 году объявлено о создании первых пяти НОЦ - в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. Согласно паспорту нацпроекту, за все время его реализации из внебюджетных источников должно быть привлечено 233 млрд руб.

"[За год] созданы пять НОЦ. Первые результаты: для реализации программ деятельности НОЦ привлечено 15,3 млрд руб. внебюджетных ресурсов и 1,7 млрд руб. региональных и местных бюджетов. Общая сумма подписанных соглашений по проектам составила 32 млрд рублей. <...> В деятельность центров вовлечены почти 3 тыс. исследователей из научных организаций и вузов, разработаны 133 новые образовательные программы", - сказала Голикова.

По ее данным, крупнейшими индустриальными участниками НОЦ уже стали "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сибур Холдинг" и ряд других компаний.

Целевое обучение

Российские регионы должны активнее использовать механизм целевого обучения для решения проблемы дефицита кадров, заявила вице-премьер.

Она напомнила, что с целью обеспечения подготовки кадров для экономики региона были внесены изменения в закон "Об образовании" в части внедрения механизма целевого обучения, позволяющего вовлечь в этот процесс регионы и работодателей. Голикова констатировала, что в этом году было заключено 61 тыс. договоров о целевом обучении.

"Лидером являются медицинские специальности - 17 тыс. договоров, образование и педагогические науки - 9,5 тыс. договоров. Регионами-лидерами стали Ростовская, Свердловская и Белгородская области. Но тем не менее я хочу отметить, что с учетом дефицита кадров, особенно в здравоохранении и в педагогике, регионы должны более активно использовать этот инструмент. Мы пока такой активности не наблюдаем", - сказала Голикова.

Постановление правительства РФ "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" вступило в силу 21 марта 2019 года. Этим документом были установлены особенности приема на целевое обучение по программам высшего образования. Теперь прием будет проводиться по отдельному конкурсу в рамках установленной квоты, список специальностей и направлений подготовки определяется правительством. При этом образовательные учреждения могут с согласия правительства перераспределять квоту между подведомственными организациями.

Реализация механизмов целевого обучения, как отмечается в документе, призвана повысить мотивированность в выборе места работы, усилить ответственность работодателей за отбор работников, снизить дефицит кадров в регионах, где не хватает специалистов по наиболее востребованным профессиям.

Нацпроект "Наука" 

Завершающийся год реализации нацпроекта "Наука" был непростым, но основные параметры выполнены, сообщила Татьяна Голикова.

"Все ключевые параметры реализации [нацпроекта "Наука" в 2019 году] достигнуты. <...> Безусловно, первый год реализации проекта был непростым, и показал все те проблемные точки, над которыми надо работать. В дальнейшем с учетом того, что все инструменты созданы, нам необходимо совместно с регионами тиражировать полученные результаты и наращивать те темпы, которые достигнуты в 2019 году", - сказала Голикова.

Срок исполнения нацпроекта "Наука" - с 2018 по 2024 год. Задача: Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных областях научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым и молодым перспективным исследователям, увеличены затраты на научные изыскания.

Студгородки для иностранных студентов

Более 5 тысяч мест будет создано в студенческих городках и общежитиях российских вузов для иностранных студентов и преподавателей до конца 2019 года. 

"До конца 2019 года будет введено в эксплуатацию более 5000 мест в студенческих городках для иностранных и иногородних студентов и преподавателей", - сказала Голикова.

По словам Голиковой, нацпроектом "Образование" на 2019 год предусмотрено проектирование, строительство и реконструкция студенческих городков проектной мощностью 7,9 тысячи мест. "А на 20 декабря у нас обеспечено проектирование уже 17 тысяч мест", - подчеркнула вице-премьер.

Она также добавила, что в этом году выросло число отечественных вузов, которые улучшили свое присутствие в мировых рейтингах. Так, число университетов вошедших в топ-100 предметных рейтингов увеличилось с 11 до 14. В целом в ведущих мировых рейтингах представлено 48 российских вузов, 19 из которых входят в проект "5-100", направленный на повышение конкурентоспособности российских университетов. "Эта программа завершается в 2020 году, но в 2021-м стартует новая, в нее уже будет включен 31 университет", - заключила вице-премьер.

В одном из майских указов 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов. Проект "5-100" направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки университетам, по результатам которых 21 университет был выбран победителем.

Медкомплексы для регонов

Более 65% мобильных медицинских комплексов из закупленных 517 в рамках нацпроекта "Здравоохранение" доставлены в регионы и работают. В частности, благодаря медкомплексам с начала 2019 года обследовано около 600 тыс. жителей страны, сообщила вице-премьер РФ.

"Регионами закуплено 517 мобильных комплексов, из которых 65% уже поставлены и работают. Это позволило выполнить свыше 6 тыс. выездов и обследовать почти 600 тыс. человек. У 89 тыс. из них впервые выявлены заболевания. Наиболее эффективную работу мы отмечаем в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Калужской областях и еще 30 регионах страны", - сказала она.

Голикова также рассказала, что для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи в регионах создается 432 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулатории. "Из них на 342 завершены монтажно-строительные работы, идут работы по вводу в эксплуатацию. После 10 января 2020 года мы ожидаем первую редакцию региональных программ модернизации здравоохранения от наших коллег", - добавила она.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.

В новость были внесены изменения (17:26 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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Отток кадров в здравоохранении РФ составил в 2019 году более 9 тысяч медиков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с кадрами в медицинских организациях остается тревожной
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