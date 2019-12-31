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Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Теперь средний размер выплат составляет 16,4 тыс. рублей

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.

Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.

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Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции подчеркивал, что размер индексации в два раза опережает темпы инфляции. Он также заверил, что правительство РФ и дальше будет пересматривать размер пенсий в сторону увеличения и не планирует никаких реформ в пенсионной сфере, включая новое повышение пенсионного возраста.

В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию - к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенсионный возраст в России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет. Кроме того, адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в 2019 и в 2020 годах обеспечивает специальная льгота - назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Таким образом, в первом полугодии 2020 года на пенсию выходят женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года и которым исполнилось 55,5 лет. Также в этот период на пенсию выходят мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года и которым исполнилось 60,5 лет.

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