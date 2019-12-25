Менее 23% россиян ожидают премию накануне новогодних праздников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Только 22,9% россиян ожидают в этом году премию от работодателя. При этом около 42,9% из них рассчитывает на такой же размер бонуса, как и в прошлом году, сообщил ТАСС директор по стратегическому анализу "Росгосстрах Жизнь" Иван Чубарь.

"Согласно ожиданиям половины респондентов, премия не превысит 10 тыс. руб. Чуть больше четверти опрошенных считают, что получат дополнительный доход в диапазоне 11-30 тыс. руб.", - сказал Чубарь.

Исследование компании показало, что даже при небольших доходах 37% респондентов планируют потратить премию на покупку подарков.

"Помимо подарков респонденты предпочитают тратить годовую премию на еду и новогодние развлечения (32,1%), а также выплату кредитов (23%). В финансовые инструменты инвестирует каждый пятый, речь при этом идет только о половине сумме годового бонуса. Еще 23,9% опрошенных собираются вложить лишь небольшую его часть, остаток от прочих трат", - сказал Чубарь.

Он уточнил, что 66% опрошенных не имеют сбережений.

"То, как респонденты собираются распорядиться годовой премией, - а именно потратить ее на сиюминутные цели - укладывается в общую картину инвестиционных привычек россиян", - сообщил ТАСС директор департамента стратегического маркетинга и связей с общественностью "Росгосстрах" Кирилл Бобыльков.

Исследование проводилось методом телефонного опроса. В нем участвовало не менее 1,5 тыс. человек по выборке, из них 53,1% женщин и 46,9% мужчин в возрасте от 18 до 75 лет. География исследования - девять федеральных округов.