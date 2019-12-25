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Около 11 тыс. школьников поучаствуют в заочном этапе всероссийской наноолимпиады

Отбор заявок завершится 24 января

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Организаторы XIV всероссийской олимпиады "Нанотехнологии - прорыв в будущее" ожидают, что в заочном этапе состязания талантливых школьников в этом учебном году примут участие около 11 тыс. учащихся. Об этом сообщил в среду ТАСС профессор химического факультета и замдекана факультета наук о материалах Московского госуниверситета им. Ломоносова (МГУ) Евгений Гудилин.

"Мы ожидаем, что в заочном этапе наноолимпиады примут участие около 11 тыс. школьников в этом году, что будет более чем на тысячу участников больше, чем в 2018-2019 учебном году. Об этом мы судим по скорости регистрации на олимпиаду, которая в этом году выше. За три недели, прошедшие с момента начала приема заявок, мы подтвердили участие более 7 тыс. школьников", - сказал он, добавив, что отбор заявок на олимпиаду завершится накануне Татьяниного дня, 24 января.

Ежегодная всероссийская олимпиада "Нанотехнологии - прорыв в будущее" проводится для школьников 8-11 классов представителями МГУ и Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). Предметы, в которых соревнуются подростки, тесно связаны с нанотехнологиями, - это биология, математика, химия и физика. Организаторы разрабатывают задачи, способствующие развитию у детей исследовательского мышления в междисциплинарных областях науки.

"Школьники должны провести свои маленькие исследования. Лучших ребят из числа выпускников школ мы стараемся сразу включить в работу научных групп. Через два года эти ребята уже становятся соавторами научных статей", - пояснил Гудилин.

В рамках заочного этапа олимпиады школьники будут решать теоретические задачи в таких областях развития нанотехнологий, как разработка новых элементов для солнечной энергетики и аккумуляторов, создание источников отображения информации в виде новых видов дисплеев, а также новые лекарства и средства их доставки. Обладатели высоких результатов смогут пройти на следующий, очный этап, который проходит в Москве.

Победители всероссийского состязания смогут поступить в профильные вузы без сдачи экзаменов. Олимпиада также предусматривает конкурсные задания для преподавателей талантливых школьников, а также учащихся 5-7 классов, которые будут решать задания в игровой форме. Итоги олимпиады будут подведены в середине февраля.

ФИОП

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий", организация содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нантехнологий в проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории страны. Среди направлений инвестирования - электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации. Целью деятельности ФИОП является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых "Роснано" образовательных и инфраструктурных программ.

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