Отток кадров в здравоохранении РФ составил в 2019 году более 9 тысяч медиков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ситуация с кадрами в медицинских организациях остается тревожной, поскольку число врачей, приходящих в отрасль, приравнивается к числу работников, уходящих из системы, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Тревожной остается ситуация с кадрами. За 2019 год в медицинские организации пришло свыше 9 тыс. медицинский работников, в том числе 5 тыс. врачей, однако одновременно столько же врачей ушло из системы по возрасту, личным мотивам и ряду других причин", - сказала она на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Голикова отметила, что дополнительно к уже предусмотренным в нацпроектах мерам, планируется привлечь более 86 тыс. врачей, работающих в частной медицине, на работу с "наиболее уязвимым населением" - пожилыми гражданами. Такой проект стартует в 2020 году.

В рамках федерального проекта "Квалифицированные кадры" нацпроекта "Здравоохранение" предполагается укомплектовать по всей стране медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь на 95%. К концу 2024 года в России станет почти на 10% больше врачей. Как ранее отмечала в интервью порталу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в стране наблюдается относительный дефицит специалистов - их в целом достаточно, но они неравномерно распределены в регионах, а также есть так называемые непопулярные специальности. Региональные программы, целевой прием в вузы и другие меры поддержки молодых специалистов помогут решить эти задачи.

В новость были внесены изменения (17:28 мск) — обновлена информация по тексту.