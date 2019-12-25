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Двухэтажный поезд с детской библиотекой начал курсировать между Брянском и Москвой

Одним из первых пассажиров поезда стал глава региона Александр Богомаз

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) начала перевозки пассажиров по маршруту Брянск - Москва на двухэтажном поезде "Иван Паристый". Первый состав из десяти вагонов в среду отправился из Брянска, поезд оборудован детской библиотекой произведений отечественных и зарубежных писателей, сообщила в среду пресс-служба правительства Брянской области.

"25 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз стал одним из первых пассажиров поезда "Иван Паристый", сформированного из двухэтажных вагонов. Поезд отправился по маршруту Брянск - Москва", - говорится на сайте областного правительства.

По данным пресс-службы ФПК, поезд будет курсировать ежедневно, первый рейс из Брянска - в 07:05 мск, с Киевского вокзала Москвы - в 06:53 мск. Время следования в пути составляет около четырех часов. В состав включены вагоны СВ и с местами для сидения, вагон-ресторан, с 26 декабря по 31 января 2020 года задействуют купейные вагоны. Также в составе есть вагон с подъемным устройством для инвалидной коляски, вся информация на табличках продублирована азбукой Брайля.

В пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, что в поезде "Иван Паристый" есть библиотека, рассчитанная на детей 5-14 лет. "Книги можно получить у проводника. Это произведения отечественных и зарубежных писателей, в том числе Агнии Барто, Корнея Чуковского, Марка Твена, Астрид Линдгрен", - отметил собеседник агентства.

Сейчас двухэтажные поезда курсируют по 11 маршрутам и соединяют Москву с Санкт-Петербургом, Адлером, Казанью, Воронежем, Самарой, Кисловодском, Ижевском, Пензой и Петрозаводском, а также Санкт-Петербург с Ростов-на-Дону и Адлером.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская область
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