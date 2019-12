Дизайнер Елизаветы II рассказала, как выбирает королеве наряды на Рождество

ЛОНДОН, 25 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II на Рождество не повторяется в выборе цвета нарядов последние несколько лет. Об этом рассказала личный дизайнер гардероба королевы Анжела Келли рассказала в биографической книге The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ("Обратная сторона медали: королева, портниха и гардероб"). Выдержки из книги приводит газета Daily Express.

Отмечается, что следить за внешним видом королевы на Рождество Келли помогает дизайнер Стюарт Парвин. По словам Келли, подготовка "к идеальному новогоднему наряду" начинается за несколько недель до праздника. "Рождество - это особенное время года: каждый надевает лучшую одежду, и, конечно, Елизавета II в этом отношении не исключение, - отмечает она. - СМИ полны фотоснимков с монархом, которые расходятся по всему миру, и я очень внимательно отношусь к дизайну одежды Ее Величества".

"Я начинаю заниматься этим заблаговременно - месяца за два до выхода королевы, - уточняет Келли. - Проверяю, какой цвет нарядов был у монарха в предыдущие годы. Стремлюсь к тому, чтобы цветовая гамма не повторялась в течение нескольких лет". Наряд королевы, по ее словам, должен "отражать праздничное настроение, чтобы доброжелатели могли ее сразу же увидеть".

В 2019 году Елизавета II посетила рождественскую церковную службу в фамильном имении Сэндрингэм (графство Норфолк) в красных пальто и шляпке. В прошлом году она выбрала сочетание серого и розового, а в 2017 году - оранжевый цвет.

Королева в преддверии Рождества (25 декабря) вместе со своим супругом герцогом Эдинбургским Филипом ежегодно уезжает в Сандрингем, где также собираются другие представители королевской семьи Виндзоров. Елизавета II всегда старается посещать рождественскую и новогодние службы в церкви Святой Марии Магдалины. Так, в 2016 году из-за сильной простуды ей пришлось впервые с 1988 года пропустить рождественскую, а затем и новогоднюю службы. Тогда же, три года назад, она перестала возглавлять 25 общественных организаций и научных обществ, однако продолжила оставаться главой около 600 британских благотворительных организаций, фондов и учреждений. В этом году супруг королевы отсутствовал на службе, 24 декабря его выписали из больницы в Лондоне, куда герцог был госпитализирован за три дня до этого.