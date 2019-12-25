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ТАСС в ноябре стал самым цитируемым российским СМИ по версии "Медиалогии"

В этот период агентство сообщало об убийстве в Москве начальника отдела "Э" по Ингушетии, а также о деле доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Агентство ТАСС стало самым цитируемым СМИ среди российских информационных агентств в ноябре 2019 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС, агентство сообщало об убийстве в Москве начальника отдела "Э" по Ингушетии, о том, что в колледже Благовещенска студент открыл стрельбу из охотничьего ружья, а также о деле доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова", - говорится в сообщении.

Индекс цитируемости ТАСС - 14 607,13, за ним следует РИА Новости - 12 769,47 и агентство Интерфакс - 4 726,74. Среди федеральных газет лидируют "Известия" с индексом 3 460,66, на второй позиции - "Коммерсантъ" (2 803,75), на третьей - "Ведомости" (1 252,91).

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 52 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

Из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией.

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