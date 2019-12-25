Голикова объяснила медленное снижение смертности россиян искажением статистики

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Целевые показатели по снижению смертности россиян от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний не были достигнуты в том числе из-за того, что в предшествующие годы в регионах искажалась статистика. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Отчасти показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, на которые вы обратили внимание, - сказала она, обращаясь к президенту Владимиру Путину, - связаны с неправильным кодированием ее причин в предшествующие периоды. С октября 2018 года правительство совместно с регионами начали выверку этих причин смертности по итогом которой были установлены дефекты в кодировании".

"Это было предметно рассмотрено в совещании у [премьер-министра] Дмитрия Анатольевича [Медведева], и по этому поводу были приняты соответствующие решения. Здесь мы плотно взаимодействуем с коллегами из регионов. Еще хотела бы обратить внимание на важность заниматься этой проблемой лично руководителей регионов - внимательно анализировать структуру смертности, причины и с учетом этого реализовывать и корректировать те мероприятия, которые реализуются в регионе", - добавила вице-премьер.

Голикова поручила регионам разобраться в искажении статистики по причинам смертности еще в 2018 году. По ее словам, в правительстве увидели перекос в сторону заболеваний нервной и эндокринной систем, а также заболеваний, которые в статистике относят к "прочим". Как заявляла вице-премьер, регионы, объясняя смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний другими причинами, пытались намеренно занижать показатели. После этого статистика была скорректирована, что привело к серьезному изменению данных о причинах смертности россиян, говорила зампред правительства.