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Новый год и Рождество - 2020

Санта-Клаус раздал более 7,5 млрд подарков и вернулся на Северный полюс

Последней остановкой на его пути домой стали Гавайи
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© REUTERS/Pawel Kopczynski

ОТТАВА, 25 декабря. /ТАСС/. Санта-Клаус вернулся на Северный полюс, раздав детям и взрослым во всех странах мира свыше 7,5 млрд подарков в рождественскую ночь (по Григорианскому календарю отмечается 25 декабря - прим. ТАСС). Об этом в среду сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Санта вернулся домой, он прибыл на Северный полюс", - говорится в сообщении. Последней остановкой на его пути домой стали Гавайи. В общей сложности в рождественскую ночь зимний волшебник раздал более 7,5 млрд подарков.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, "отслеживает" передвижения Санта-Клауса с 1955 года при помощи радаров и спутников. Его оленья упряжка стартует с Северного полюса в 02:01 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США (10:01 мск). Первыми подарки традиционно получают дети в Австралии и Новой Зеландии, затем Санта-Клаус отправляется в Азию, Африку, Европу, Латинскую и Северную Америку.

Теги
КанадаНовый год и Рождество - 2020
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