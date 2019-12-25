Губернатор Ленобласти предложил Петербургу наладить совместный контроль за вывозом мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил петербургским властям еще до начала реформы по обращению с ТКО в городе наладить совместный контроль за вывозом мусора, чтобы выявить и пресечь деятельность нелегальных перевозчиков. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала "ЛенТВ24".

"Я направил сегодня письмо своему коллеге - губернатору Санкт-Петербурга о том, чтобы мы начали совместно работать по переработке мусора. Мы понимаем, что закон разрешил трем городам федерального значения не входить в реформу еще несколько лет, но мы также понимаем, что от того, что они не входят в реформу, мусора меньше не стало. <…> Мы предложили, чтобы каждый полигон, на который вывозится мусор из Петербурга, заключил тройственное соглашение: полигон, перевозчик мусора и наш региональный оператор, чтобы мы составили единый реестр полигонов, на которые вывозится мусор из Петербурга. Имея эти три первые исходные составляющие, мы будем понимать, сколько мусора образуется, куда он везется и куда утилизируется, - и если где-то баланс не сходится, мы понимаем, что мусор вывозится нелегально, и тогда мы вместе с Петербургом с нелегальными перевозчиками будем бороться", - сказал Дрозденко.

В письме, адресованном Беглову, Дрозденко изложил пять предложений по решению общей для двух субъектов проблемы. Помимо контроля за вывозом мусора на полигоны, он предложил допустить регионального оператора Ленинградской области к базе накопления отходов в Санкт-Петербурге, чтобы понимать объемы мусора, и потребовать от всех перевозчиков в Петербурге войти в систему ГЛОНАСС, чтобы отслеживать маршруты.

Дрозденко считает, что Санкт-Петербург должен обеспечить сортировку вывозимого мусора, поскольку в Ленинградской области такие требования уже введены. Он также запросил информацию о том, планируют ли власти Санкт-Петербурга возобновлять проекты строительства мусороперерабатывающих заводов.

"Петербург в свое время имел серьезную программу строительства мусоросжигающих, мусороперерабатывающих заводов, - и даже были выбраны земельные участки, были выбраны партнеры. Сегодня эта программа приостановлена. Мы хотели бы получить ответ, будет ли эта программа возобновлена, и сколько мусора Петербург будет перерабатывать у себя, а сколько будет вывозить на территорию Ленинградской области", - сказал губернатор.

Вопрос о реформе обращения с ТКО в Петербурге поднимался на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Журналист из Ленинградской области просил главу государства "поторопить" Петербург с реформой обращения с мусором, так как оттуда мусор везут в Ленинградскую область, где реформа уже началась. Президент в ответ на это сообщил, что не исключает начала реформы обращения с ТКО в городах федерального значения: Москве, Петербурге и Севастополе раньше 2022 года - срока, который предусмотрен по закону.